Глава МЗС Великої Британії: порушення суверенітету України є неприйнятним
11:27, 03 березня 2014Політика
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Вільям Хейг назвав Майдан «місцем великих жертв для майбутнього України».
Хейг: Порушення суверенітету України є неприйнятним
Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг відвідав Майдан та назвав його місцем великих жертв для майбутнього України.
Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.
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«Я відвідав Майдан, місце подій великих жертв для майбутнього України», - повідомив Хейг і додав, що вчора ввечері провів зустрічі з рядом українських політичних лідерів та ще раз заявив, що «порушення суверенітету України є неприйнятним».
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