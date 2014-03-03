Глава МЗС Великої Британії: порушення суверенітету України є неприйнятним

Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг відвідав Майдан та назвав його місцем великих жертв для майбутнього України.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

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«Я відвідав Майдан, місце подій великих жертв для майбутнього України», - повідомив Хейг і додав, що вчора ввечері провів зустрічі з рядом українських політичних лідерів та ще раз заявив, що «порушення суверенітету України є неприйнятним».