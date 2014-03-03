Завтра в Москві знову протестуватимуть проти війни з Україною

4 березня в Москві біля будівлі Міністерства оборони РФ відбудеться чергова акція проти війни Росії з Україною.

Як повідомили УНІАН організатори акції, вона відбудеться у вигляді сходу громадян Росії під гаслом «Скажемо війні - Ні! Українці - наші брати! Ні братовбивству! До біса хворих любителів золотих унітазів!».

Проведення акції заплановане з 19.00 до 21.00 мск.

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Організатори дякують всім, хто прийшов на антивоєнний мітинг у неділю, 2 березня. «Вийшов чудовий антивоєнний марш - від Міністерства оборони до Олександрівського саду, по Олександрівському саду - до Вічного вогню, там провели сход і біля Вічного вогню, потім - через ТЦ "Мисливський ряд" на Тверську, а звідти - на Манежку. Люди були вражені виглядом, коли 500-800 (біля МО було не менш як 1500) чоловік йшли вздовж кремлівської стіни і скандували: «Ні війні!», - відзначають організатори.

«У нас багато проблем - загальних і не дуже. У чомусь ми згодні, десь сперечаємося. Але збройна інтервенція до України реально призведе до Третьої світової війни. Швидше до «холодної», ніж до «гарячої», але й її наслідки для Росії будуть катастрофічними. Потрібно розуміти чітко, навіть тим, хто впертий у своєму переконанні, що «Крим треба повернути Росії» (навіщось): з погляду світового права Росія однозначно ставить себе поза законом, і до нас після цього можуть бути застосовані будь-які санкції», - впевнені організатори акції.

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«Всі мають розуміти - і прихильники і супротивники Криму у складі України - і Крим, і обидва наших братських народи стаємо зараз просто розмінною картою в руках злочинців, і діти наших країн повинні будуть вмирати за їхні золоті унітази, за їхнє право красти далі, за їхнє право і далі задовольняти свої паталогічні амбіції» всевладдя, - наголосили організатори акції.

На даний момент на сторінці акції в Facebook готовність прийти на антивоєнну акцію висловили більш як 2,5 тис. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в Москві на акціях проти введення Росією військ до України було затримано більш як 360 чоловік.

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1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого збройні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові та державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.