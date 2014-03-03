Українців з російськими паспортами зашлють на Магадан і Чукотку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства Російської Федерації з розвитку Далекого Сходу, про це заявив глава відомства Олександр Галушка в інтерв'ю журналістам на Красноярському економічному форумі.

«Це раціональна пропозиція. В міністерстві у ході експертних обговорень такі варіанти розглядалися ще задовго до подій, які зараз відбуваються в Україні», - зазначив Галушка.

Він нагадав, що до революції 1917 року вихідці з України становили 52% населення макрорегіону.

«Очевидний плюс залучення жителів України полягає в тому, що на Далекому Сході з'являться люди з тієї ж ідентичністю: коли немає мовного, ментального і культурного бар'єрів», - пояснив міністр.

За словами Галушки, Далекий Схід має розвиватися випереджаючими темпами при масштабному залученні інвестицій. Однак цілком очевидно, що одним з лімітуючих факторів прискореного розвитку макрорегіону є нечисленність трудових ресурсів. Якісним інвестицій потрібні якісні, кваліфіковані кадри.

Як повідомляв УНІАН, у Держдумі Росії зареєстровано кілька законопроектів про спрощений механізм надання російського громадянства.

Зокрема, 24 лютого член комітету у справах СНД Ілля Дроздов (фракція ЛДПР) вніс до Держдуми РФ законопроект про спрощену процедуру отримання російського громадянства для громадян України російської національності та членів їх сімей. Документ пропонує скористатися політичною кризою для вирішення демографічних проблем Росії.

Довідка УНІАН. Далекосхідний федеральний округ - це 6215,9 тисячі квадратних кілометрів (36,4% території Росії). Населення округу - 6440,4 тисячі осіб (4,9% населення Росії). Центр Далекого Сходу - місто Хабаровськ.

Основні напрямки економіки: гірничодобувна, золотодобувна, рибна, лісова промисловість, кольорова металургія та суднобудування.

В Далекосхідний федеральний округ входять 9 регіонів: Республіка Саха (Якутія), Приморський край, Хабаровський край, Амурська область, Камчатський край, Магаданська область, Сахалінська область, Єврейська автономна область, Чукотський автономний округ.