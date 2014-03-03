Медведєв вже почав підготовку до будівництва мосту через Керченську протоку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив сьогодні на нараді в Москві з російськими віце-прем'єрами.

«Я підписав розпорядження уряду про передачу функцій замовника спеціальному акціонерному товариству, яке займатиметься цими питаннями. Це акціонерне товариство створюється нашою держкомпанією «Росавтодор». Це, власне, рішення для того, щоб перевести цю роботу в практичну площину, незалежно від поточної політичної кон'юнктури», - сказав Медведєв.

Він заявив, що Україна «була, є і буде для нас дуже важливим торговельно-економічним партнером».

За словами Медведєва, сторони мають рішення, які мають зобов’язуючий характер, зокрема документи, які були підписані в грудні минулого року, які ніким не змінювалися і не відмінялися, зокрема документи, що стосуються проекту будівництва транспортного коридору через Керченську протоку.

«Тема відома, важлива. І зрозуміло, що в надійному і недорогому транспортному сполученні між Таманськім півостровом і Кримом зацікавлені і в Росії, і в Україні, як і в розвитку додаткових каналів для торгівлі, спільних інвестиційних проектах», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці січня затвердив підписану 17 грудня 2013 року в Москві угоду з урядом РФ про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. Угоду було досягнуто за підсумками 6-го засідання Російсько-Української міждержавної комісії.

31 січня у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомили, що приблизна вартість будівництва транспортного переходу через Керченську протоку становитиме від 1,5 до 3 млрд доларів. Згідно з повідомленням, будівництво триватиме від 4 до 5 років. Окупиться перехід орієнтовно за 5-10 років. Передбачалося співфінансування сторін на паритетних засадах, для чого планувалося створення спільного українсько-російського підприємства.