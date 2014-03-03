Мін'юст обіцяє почати боротьбу з корупцією з себе

Закрите відомство має стати публічним і прозорим. Щоб такі зміни дійсно відбулися, чиновники міністерства пройдуть так звану корупційну люстрацію.

Критеріями для такого відсіву кадрів стане законність одержаних доходів, яку можна буде оцінити за даними чиновниками декларацій про доходи та витратах. По антикорупційному законодавству, всі державні службовці повинні декларувати доходи і витрати себе і членів своєї сім'ї.

«Я запропоную всьому персонального складу центрального апарату міністерства на своєму прикладі, на прикладі нашого міністерства опублікувати всі декларації родичів, особисті декларації. І ми звернемося до податкової службі і до антикорупционному бюро, яке очолить Тетяна Чорновіл, щоб на нашому прикладі провели таку перевірку», - сказав міністр. За його оцінкою, така перевірка повинна бути проведена вже в найближчі тижні після формування Уряду.

Крім того, Петренко анонсував кадрові оновлення в Мін'юсті. На роботу будуть запрошені юристи та адвокати, які на волонтерських засадах допомагали захищати права учасників Майдану.

«Оскільки кадровий склад міністерства дійсно формувався раніше непрозоро. Прозорість, боротьба з корупцією, і повна відкритість - ось ті три кити, на яких буде будуватися Мін'юст під моїм керівництвом», - говорить міністр.