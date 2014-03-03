Прикордонники спростовують повідомлення російських ЗМІ про потік біженців із України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумського прикордонного загону.

Згідно з повідомленням, наприклад, у міжнародному пункті пропуску «Бачівськ», що розташований на трасі Київ-Москва, автомобільний великовантажний і легковий транспорт оформляється по прибуттю без черг і ажіотажу як на в'їзд до України, так і на виїзд.

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«На даний момент пункт пропуску «Бачівськ» функціонує в штатному режимі. Здійснюється прикордонний контроль та інші формальності. Ніяких біженців тут не було і немає», - повідомив перший заступник начальника відділу прикордонної служби «Сопич» майор Володимир Прихарчук.

За його словами, є взаємодія з російськими прикордонниками. Вони теж працюють в штатному режимі. Конфліктних ситуацій немає. Водночас прикордонники несуть службу зі зброєю.

Нагадаємо, російський «Перший канал» розповів у неділю, 2 березня, про «посилення потоку мігрантів з України до Росії», а проілюстрував це повідомлення чергами автомобілів на кордоні України з Польщею. Як повідомлялося в сюжеті, за останні два тижні «тікаючи від безладів» із України до Росії виїхали вже близько «140 тисяч чоловік».

Як повідомляв УНІАН, у пунктах пропуску для автомобільного сполучення і місцевих пунктах пропуску з метою недопущення в'їзду до України з території Росії організованих груп, окремих осіб, які можуть брати участь в заходах екстремістського характеру на території України, проводиться посилений прикордонний контроль і відповідні заходи. Такі ж заходи здійснюються в залізничних пунктах пропуску.