Китай підтримує принцип невтручання у внутрішні справи - посол в ООН

Як повідомляє Еспресо ТВ, представниця КНР заявила таке: "Ми засуджуємо нещодавні насильницькі дії в Україні й закликаємо всі сторони мирним чином з'ясовувати свої стосунки та свідомо забезпечувати збереження прав усіх груп. Китай підтримує принцип невтручання у внутрішні справи. Ми поважаємо територіальну цілісність і незалежність України. Ми пильно спостерігали за розвитком подій. Тепер треба знайти підстави для врегулювання ситуації заради повернення до миру та спокою в регіоні".

Раніше повідомлялося, що представник США назвав аргументи Росії щодо введення військ в Україну вигаданими.