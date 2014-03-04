Китай підтримує принцип невтручання у внутрішні справи - посол в ООН
00:56, 04 березня 2014Політика
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Представник КНР у Радбезі ООН засудила втручання у внутрішні справи України.
Представник КНР у Радбезі ООН засудила втручання у внутрішні справи України / ZN.UA
Як повідомляє Еспресо ТВ, представниця КНР заявила таке: "Ми засуджуємо нещодавні насильницькі дії в Україні й закликаємо всі сторони мирним чином з'ясовувати свої стосунки та свідомо забезпечувати збереження прав усіх груп. Китай підтримує принцип невтручання у внутрішні справи. Ми поважаємо територіальну цілісність і незалежність України. Ми пильно спостерігали за розвитком подій. Тепер треба знайти підстави для врегулювання ситуації заради повернення до миру та спокою в регіоні".
Раніше повідомлялося, що представник США назвав аргументи Росії щодо введення військ в Україну вигаданими.
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