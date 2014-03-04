Сенат США обговорює заморожування активів РФ і заборону на видачу віз для росіян

Про це повідомив у понеділок сенатор Кріс Мерфі, який очолює сенатський підкомітет у справах Європи, передає Голос Америки.

При цьому Мерфі зазначив у телефонному інтерв'ю з агентством «Reuters», що односторонні санкції з боку США будуть малоефективні, якщо аналогічних заходів проти Росії не вживе Європа.

Таку ж думку висловив і лідер демократичної більшості в Сенаті Гаррі Рід.

За його словами, Сполученим Штатам не варто здійснювати ніяких дій у зв'язку з російською військовою присутністю в Україні без участі європейців.

«Ми повинні співпрацювати з ними (європейцями - ред.), - підкреслив Рід. - Їх інтереси - ось що слід поставити на чільне місце, якщо ми збираємося вдатися до тих чи інших санкцій».

Також Рід впевнений, що Конгресу необхідно поспостерігати за розвитком подій, перш ніж робити кроки щодо введення санкцій проти Росії.

Якщо буде вирішено вдатися до санкцій, то, на думку Ріда, їх слід направити проти російської банківської системи.