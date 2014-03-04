Депутати пропонують надати українським військовим у Криму статус учасників бойових дій

Народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко вважає, що українським військовослужбовцям, які зараз перебувають у Криму, необхідно надати статус учасників бойових дій та відповідні соціальні гарантії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу у Верховній раді.

Геращенко наголосила, що держава завинила перед українською армією.

“Ми просимо голову Верховної Ради України сьогодні дати доручення Бюджетному комітету - передивитися цей злиденний український бюджет, але всі ці статті видатків, які можуть бути направлені на фінансування української армії, щоб підняти це фінансування”, - сказала депутат.

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Крім того, Геращенко наголосила на необхідності звернутися до Кабінету міністрів з проханням внести зміни до постанови, що визначає “учасників бойових дій”.

“Наші хлопці у Криму в ці дні були учасниками бойових дій, і вони, всі військові, які служать у Криму, в усіх тих гарнізонах, мають отримати відповідний статус”, - переконана Геращенко.

За її словами, їм має бути зараховано один день за три дні несення служби, і вони терміново мають отримати всі соціальні та фінансові гарантії.

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Депутат також звернулася до жителів Криму, особливо військових, які хотіли б сьогодні вивезти свої родини, і відзначила, що ряд областей та міст готові надати відповідну допомогу.

Крім того, вона попросила голови ВР. в.о. Президента Олександра Турчинова “виправити помилку” та скасувати указ про призначення Михайла Болотських головою Луганської облдержадміністрації, оскільки, як вона стверджує, ця людина “причетна до Антимайдану, де вбивали наших хлопців”.