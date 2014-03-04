МВС не буде скорочувати кількість правоохоронців та зменшувати їхню зарплату – Аваков

Міністерство внутрішніх справ не буде скорочувати кількість правоохоронців та зменшувати їхню зарплату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час представлення нового голови облдержадміністрації сказав в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков, відповідаючи на запитання з залу про те, чи вчасно та чи в повному обсязі буде виплачена пенсія та зарплата співробітникам МВС та пенсіонерам на Харківщині.

«Не думаю, що в нас будуть проблеми з тим, що ви сказали. Також я зупиняю чутки й розмови про те, що нова влада буде зменшувати заробітну плату правоохоронних органів або скорочувати дані правоохоронні органи. Ні, так не буде», - підкреслив Аваков.

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При цьому він звернув увагу на відсутність грошей у державній казні, однак запевнив, що уряд докладе всіх зусиль, щоб не допустити затримок виплати зарплати.

«Я вже сказав, що казна порожня, і це треба ясно уявляти. Разом із тим уряд докладе усіх зусиль, щоб у нас не було затримок на тій території, яка функціонує у відповідності до українських законів. У нас є певні труднощі в Криму з тієї причини, що тамтешні сепаратисти перебили деякі вузли зв’язку тощо. Але, я вважаю, що ситуація буде швидко відновлена», - сказав Аваков.