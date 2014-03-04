У Житомирі розібрали барикаду перед ОДА

У Житомирі сьогодні розібрали барикаду з шин та дерев’яних дощок перед приміщенням Житомирської обласної державної адміністрації, яку спорудили з моменту штурму та захоплення приміщення Житомирської ОДА мітингувальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку перед початком позачергової сесії Житомирської облради з питання суспільно-політичної ситуації в Україні та області барикади ще були.

Однак під час сесії комунальники Житомира за згодою активістів Народної самооборони, які ще у незначній кількості залишаються у приміщенні Житомирської ОДА, розібрали барикади та прибрали сміття.

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Цю подію прокоментував журналістам на прес-конференції після сесії голова облради Віталій Француз.

Він зазначив, що час мітингів і протестів на Житомирщині – вже позаду.

«Кого вже тут контролювати, для чого ці барикади, Народна самооборона пообіцяла їх розібрати та всіляко сприяти нормалізації роботи обласної ради та ОДА», - сказав Француз.

Також голова Житомирської ОДА Сидір Кізін під час прес-конференції заявив, що облдержадміністрація приступає до роботи у конструктивному режимі.

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Кізін повідомив про намір зробити діяльність органів державної влади області більш відкритою, ніж вона була за старої влади та застосувати для цього свій досвід правозахисника.

Водночас він сказав, що в області не повинні забувати активістів Майдану та Героїв Небесної сотні. "Зараз – час фундаментальних та серйозних змін для нашої країни. Та сотня людей, яка вже загинула, захищаючи наш народ, вимагає від нас такої консолідації, якої Житомирщина ще не бачила», - зазначив він.

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Для цього Кізін закликав громадськість області сформувати нові кадри в органах державної влади.

«Ми чекаємо людей, які готові прийти, щоб будувати нову державу. Мають прийти молоді люди, яким будуть довіряти. Саме їм попереду належить здійснити реформи у різних напрямках», - підкреслив Кізін, пообіцявши разом з журналістами робити роботу органів державної влади більш відкритою, ніж раніше, та посилити у регіоні систему самоврядування.