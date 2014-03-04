У Повітряних силах ЗСУ запевняють, що контролюють рух в усьому повітряному просторі України

Про це сьогодні, 4 березня, у Вінниці заявив начальник радіотехнічних військ Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Сергій Вишневський, повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони України.

Він поінформував, що повітряний простір над півостровом Крим та українською частиною Чорного моря – зона відповідальності бригади радіотехнічних військ, штаб якої дислокується в Севастополі.

Читайте такожМіноборони: Українські військовослужбовці у Криму залишаються вірними українському народові “На сьогодні всі наші командні пункти, радіотехнічні батальйони і роти знаходяться в облозі російських військ та членів загонів так званої “кримської самооборони”, - сказав він, зазначивши, що облога почалася 28 лютого.

За словами Вишневського, підрозділи були приведені у вищі ступені бойової готовності, особовий склад отримав зброю та зайняв свої місця відповідно до бойових розрахунків. Були посилені пости охорони військових об’єктів. На сьогодні офіцери, прапорщики, солдати і сержанти позмінно несуть бойове чергування біля засобів радіотехнічної розвідки та з охорони і оборони командних пунктів і місць дислокації підрозділів.

На Командний центр Повітряних сил Збройних сил України постійно надходить інформація про повітряну обстановку від усіх радіотехнічних підрозділів, за виключенням радіотехнічного батальйону на аеродромі Бельбек та радіотехнічної роти поблизу міста Судак, повідомив Вишневський.

Однак, запевнив він, завдяки маневру силами та засобами радіотехнічних військ “дірок” у радіолокаційному полі немає. “На даний час ми володіємо всією інформацією щодо повітряної обстановки над територією України та контролюємо рух всіх повітряних суден у повітряному просторі держави”, – відзначив полковник.

Читайте такожУночі російські винищувачі двічі порушували кордон України - МіноборониЗа доповідями командирів підрозділів, українські військовослужбовці постійно отримують пропозиції скласти зброю та перейти на сторону “влади Криму”, але залишаються вірні Військовій присязі на вірність українському народові. Зрадників у радіотехнічних військах немає, наголошується в повідомленні Міноборони.