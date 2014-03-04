Лутковська наголошує, що у Криму не вистачає українських журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу за результатами поїздки до Криму вона повідомила, що таку інформацію її попросили передати кримські правозахисники.

Читайте такожУ Мінську затримані журналісти та учасники акції солідарності з Україною

“Працювати там не легко, працювати там, я розумію, що страшно. Й іноді потрібно, мабуть, спеціальне екіпірування журналіста для того, щоб він міг спокійно виконувати свої журналістські обов'язки зараз у Криму”, - сказала Омбудсмен.

Водночас Лутковська наголосила, що робота журналістів зараз вкрай необхідна, аби об'єктивно показувати ситуацію у Криму і передавати інформацію центральним каналам. “Інакше практично кримчани залишаються без інформаційної політики з боку цих каналів”, - пояснила вона.

Читайте такожДержавна телерадіокомпанія «Крим» працює під наглядом озброєних людей

Крім того, Омбудсмен висловила думку, що інформаційна політика каналів має бути спрямована на об'єднання країни.

Вона також наголосила на важливості моральної підтримки кримчан їхніми родичами, друзями та знайомими з інших регіонів України.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня у Криму було припинено трансляцію каналу "Чорноморська телерадіокомпанія". За словами головного редактора «Чорноморки» Олександри Квітко, «ефірним мовленням весь півострів охоплюють тільки 2 кримські канали - Чорноморська ТРК і ДТРК "Крим". Відповідно, відключивши від ефіру "Чорноморку", кримчанам просто не залишили права вибору. Тепер у нас на всіх повинна бути тільки одна "правильна" думка! Кримчан примусять дивитися ДТРК "Крим", ефір якої перебуває під жорстким контролем псевдопрем’єра Аксьонова і військових з автоматами».

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Микола Томенко звернувся до Держдуми Росії та Ради федерації РФ щодо порушення чотирма російськими телеканалами законодавства України. Він сказав: “Я підписав листа до Держдуми Росії і до Ради федерації Росії з аргументами, що російські канали, зокрема чотири (Перший канал “Всемирная сеть”, РТР, РТР “Планета”, Росія-24, Мир-24), прямо порушують чинне законодавство України”.