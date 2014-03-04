ГПУ і МВС просять розібратися з «новим гауляйтером» Західної України

Про це Москаль написав на своїй сторінці в Facebook.

Москаль зазначив: “У Рівненській області Саша Білий “ім'ям революції” творить жахливі неподобства, на які ніхто з правоохоронців не звертає уваги”. “Мені постійно надходять повідомлення від мешканців Рівненської області про неподобства Саші Білого, який оголосив себе новим гауляйтером Західної України і компрометує все, за що стояв Євромайдан”, - заявив депутат.

Москаль навів приклади того, як нібито Музичко займається вимаганням грошей у посадових осіб для розвитку “Правого сектору” та потреб Майдану, а також відбирає у підприємців автомобілі, аргументуючи це потребами революції.

Москаль закликав лідера “Правого сектора” Дмитра Яроша “зробити офіційну заяву і відмежуватися від дій зазначеного “активіста”.

“Звертаюся до секретаря РНБО Парубія з питанням - скільки у вас “сотень самооборони”? Якщо міліція не в змозі впоратися з Білим, то, може, вислати туди підлеглі вам “сотні”? Чому ви робите вигляд, що у Рівненській області все в порядку? Чому голова СБУ Наливайченко не інформує про ці неподобства вище політичне керівництво держави? Адже реагування на подібні факти - це злочин перед українським народом і найгірша компрометація всього того, за що стояв Євромайдан”, - наголошує Москаль.

Як Музичко прокурора "виховував":