Яценюк наполягає, що саме Янукович порушив виконання угоди від 21 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи закиди Російської Федерації про те, що угода, яка була підписана 21 лютого, не виконується опозицією.

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“Нам дуже прикро, що стороною цієї угоди так і не стала РФ”, - зазначив Яценюк, нагадавши, що представник Росії відмовився підписувати цей документ.

Яценюк наголосив, що парламент України “виконав перше зобов’язання договору - повернення до Конституції 2004 року”.

“Парламент конституційною більшістю повернувся до Конституції 2004 року. Але колишній Президент України Віктор Янукович публічно на наступний день відмовився підписувати відповідний закон і таким чином вийшов із цієї угоди”, - додав він.

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“Думаю, що це було пов’язано також з тим, що саме РФ відмовилася підписувати угоду і фактично ставати гарантом виконання цієї угоди”, - сказав Яценюк. Він зазначив, що уряд було сформовано так, як було передбачено угодою, тобто він підтриманий конституційною більшістю парламенту України.

Тому, за словами Яценюка, аргумент про нібито невиконання угоди опозицією не може служити виправданням введення російських військ на територію України.

“Інші підстави, які РФ зараз надумує і оправдовує своє військове втручання у внутрішні справи України, не відповідають дійсності”, - наголосив він. За його словами, однією “з надуманих підстав”, якою користувалося російське керівництво, було скасування закону про мови, але “сьогодні було чітко заявлено про те, що цей закон діє, і для прийняття нового закону парламент створив робочу групу за участю всіх фракцій і всіх депутатів, які відображали інтереси всіх національних меншин”.