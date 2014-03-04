У Донецьку відбувається мітинг за єдину Україну та проти війни

Як передає кореспондент УНІАН, понад 2 тисячі осіб з численними національними прапорами України в 18.00 зібралися стихійно на мітинг, самоорганізувалися за допомогою соціальних мереж в інтернеті.

Люди прийшли з плакатами: «Миру мир!», «Ні війні!», «Донецьк - це Україна!», «Ми Донбас! Ми Україна!», «Сепаратизму ні!», «Донецьк за мир!», «Як сонце любіть Україну!». Також багато плакатів, написаних від руки і звернених до Президента Росії Володимира Путіна: «Володя, сиди вдома, мені не потрібен захист!», «Вован, хочеш Крим? Міняємо на Краснодарський край!», «Путін, іди!» та ін..

Мітингувальники постійно скандують: «Схід і Захід разом!», «Ні війні!», «Україна», «Окупації ні!».

Одна з учасниць мітингу, яка тримала в руках написаний від руки плакат «Мені не потрібно громадянство Росії!», розповіла УНІАН, що вона, Анна Божко - мешканка міста Макіївки, зараз перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною, але прийшла на цю акцію, тому що бачить майбутнє своєї дитини тільки в єдиній і сильній Україні.

«Я почула зі ЗМІ, що поруч з межами східних областей України скупчуються російські військові формування. І мені стало страшно, що Росія хоче нас окупувати слідом за Кримом. Я не хочу бути громадянкою Росії, я хочу бути громадянкою України, - пояснила Анна, - Тому я вийшла з таким плакатом. Тому що майбутнє своєї дитини бачу в європейській Україні. Я завжди мріяла і хочу, щоб Україна стала членом ЄС, щоб моя дитина міг навчатися за кордоном, щоб ми мали безвізовий режим».

Робітник з Донецька Євген Ключников також заявив, що він прийшов за власним бажанням на цей мітинг. «Для мене не байдужа доля України. Я переживав про те, що відбувалося на Майдані, скільки людей загинуло. І хіба це для того, щоб до нас прийшов якийсь дядько-сусід і вказував, що нам тут робити і з ким жити. Я за єдину Україну, тому я тут», - пояснив він свою позицію.

Наталя, працівник бюджетної сфери сказала, що вона прийшла на мітинг «після того, як побачила російський прапор біля обласної держадміністрації, тому, природно прийшла сюди за власним бажанням». «Мій прихід сюди значить, що я проти війни і за єдину Україну», - запевнила вона.

Одна з учасниць акції Ольга Заботіна також підкреслила, що прийшла на мітинг « з власної волі». «Я вважаю, що ми повинні бути разом. Як у притчі йдеться - якщо ти окрема соломинка, тебе легко зламати, а, якщо ми всі регіони будемо разом, то Україна буде сильна. А зараз нас хочуть просто розірвати. Звідки йде ця агресія, зрозуміла, все це бачать. Майбутнє нашого регіону тільки в єдиній і цілісній Україні. І регіони повинні один одного підтримувати і бути завжди разом. Хоч я і російськомовна, але знаю, що Україна - це моя Батьківщина» , - розповіла вона про те, що змусило її вийти сьогодні на мітинг.