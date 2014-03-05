Канада припиняє військову співпрацю з Росією

Про це заявив прем'єр-міністр Стівен Харпер, передає ИТАР-ТАСС.

"Я віддав розпорядження припинити всі заплановані двосторонні контакти між канадськими збройними силами і військовими з Російської Федерації, - зазначив він. - Це включає навчання, зокрема навчання "Пильний орел", і заплановані зустрічі".

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"Нас дуже турбує ситуація в Україні, і ми продовжимо здійснювати перегляд наших відносин з урядом президента Путіна", - зазначив прем'єр.

4 березня, президент Росії Володимир Путін на прес-конференції відповідаючи на запитання про загрозу санкцій з боку Заходу, Путін зазначив, що "про наслідки санкцій щодо Росії повинні думати ті, хто збирається вводити".

"Збиток у глобальному світі буде взаємним, а погрози на адресу Росії контрпродуктивні і шкідливі", - попередив президент.