Радника Генсека ООН, якого в Сімферополі утримували проросійські активісти, звільнили

Про це УНІАН повідомили очевидці.

За їхніми словами, люди в цивільному і з георгіївськими стрічками блокували машину Серрі, коли він збирався їхати в готель, де його чекали журналісти, і зажадали від нього забиратися в аеропорт.

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Серрі пішов пішки, у результаті опинився в кафе-магазині, де знову ж таки був блокований активістами так званої «самооборони Криму». До них також приєдналися кілька десятків жінок з російськими прапорами, вони скандували «Путін» і «Росія».

Через деякий час журналісти, які прибули з готелю до цього магазина, стали свідками звільнення радника Генсека ООН. Туди ж також приїхали кілька автомобілів міліції.

За останніми даними, з посланником все нормально, зараз його місцезнаходження невідоме. За деякими даними, він у супроводі міліції прямує до аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС України на своїй сторінці в “Фейсбук” повідомляв, що озброєні люди захопили в Сімферополі Старшого радника Генсека ООН Серрі.

“Серрі тільки що повідомив, що його автомобіль в Сімферополі заблокували невідомі озброєні люди в уніформі та повідомили, що у них команда відвезти його до аеропорту. Він відмовився їхати і зараз його захопили і утримують невідомі фактично як заручника”, - написав директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.