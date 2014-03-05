"Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за січень

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило інформоване джерело в уряді.

"Нафтогаз" повністю розрахувався за постачання газу в січні "Газпромом", - сказав співрозмовник.

Як повідомлялося, Нафтогаз в січні імпортував 2,47 млрд кубометрів російського газу на суму 663 млн доларів.

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Раніше в середу глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Україна в цей день погасила лише 10 млн доларів із загального обсягу боргу в 1,529 млрд доларів, повідомивши, що не зможе виплатити в обумовлений контрактом термін 7 березня 440 млн доларів за газ, поставлений у лютому.

Згідно з оприлюдненим 26 лютого проспекту єврооблігацій "Газпрому" "Нафтогаз" заборгував йому за поставки газу в 2013 році 1,45 млрд доларів, а за поставки в 2014 році - 0,19 млрд доларів.

При цьому за період з 25 січня по 15 лютого українська компанія перерахувала російській 1,3 млрд доларів за постачання 2013 року і 0,47 млрд доларів - 2014 року.