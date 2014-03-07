ООН визнала, що Янукович не президент України
В ООН як офіційний документ поширила лист Постійного представника України Юрія Сергєєва на ім'я голови Ради Безпеки, яка оспорює законність прохання Віктора Януковича застосувати на території України російські збройні сили.
Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародної організації.
У ньому йдеться, що "відповідно до п.23 ст.85 Конституції України винятковим повноваженням схвалювати рішення про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав володіє Верховна Рада України".
На засіданні Ради в понеділок, 3 березня, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін представив лист Віктора Януковича до Президента Росії із проханням "використовувати збройні сили для відновлення правопорядку, миру і стабільності та захисту населення України".
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У листі посла України Сергєєва зазначається, що Янукович більше не є законним Президентом України: "Під час найгострішої в історії нашої країни кризи, пан Віктор Янукович залишив столицю України і зник у невідомому напрямку і, отже, не виконав свої офіційні обов'язки глави держави".
Він нагадує, що цей факт був підтверджений рішенням конституційного складу Верховної Ради України, яке було схвалене і представниками колишньої правлячої партії регіонів. Постійний представник України зазначив, що парламент України призначив чинним президентом України Олександра Турчинова.
«Пан Олександр Турчинов буде виконувати обов'язки президента до обрання нового президента України в ході всенародного голосування, запланованого на 25 травня 2014 року», - йдеться в листі.
Постійний представник України зазначив, що «Прохання пана Віктора Януковича на адресу президента Російської Федерації про застосування її збройних сил на території України не може вважатися офіційним проханням України».