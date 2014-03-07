ООН визнала, що Янукович не президент України

Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародної організації.

У ньому йдеться, що "відповідно до п.23 ст.85 Конституції України винятковим повноваженням схвалювати рішення про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав володіє Верховна Рада України".

На засіданні Ради в понеділок, 3 березня, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін представив лист Віктора Януковича до Президента Росії із проханням "використовувати збройні сили для відновлення правопорядку, миру і стабільності та захисту населення України".

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У листі посла України Сергєєва зазначається, що Янукович більше не є законним Президентом України: "Під час найгострішої в історії нашої країни кризи, пан Віктор Янукович залишив столицю України і зник у невідомому напрямку і, отже, не виконав свої офіційні обов'язки глави держави".

Він нагадує, що цей факт був підтверджений рішенням конституційного складу Верховної Ради України, яке було схвалене і представниками колишньої правлячої партії регіонів. Постійний представник України зазначив, що парламент України призначив чинним президентом України Олександра Турчинова.

«Пан Олександр Турчинов буде виконувати обов'язки президента до обрання нового президента України в ході всенародного голосування, запланованого на 25 травня 2014 року», - йдеться в листі.

Постійний представник України зазначив, що «Прохання пана Віктора Януковича на адресу президента Російської Федерації про застосування її збройних сил на території України не може вважатися офіційним проханням України».