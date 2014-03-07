В Криму мер Білогорська виступив проти сепаратистського референдуму

«На мій погляд, ця дія нічого спільного, крім назви, з референдумом не має»,- заявив Кангиев.

Як пишуть Новини Криму, на думку міського голови, проведення місцевого референдуму суперечить Конституції України. Крім цього, за словами Кангієва, немає ні часу, ні технічних можливостей в достатній мірі підготуватися до його проведення.

«Все, що зараз відбувається в Криму, рано чи пізно буде мати правову оцінку», - сказав він.

Надалі Кангиев має намір діяти виключно в рамках законодавства України, зокрема, згідно з законом про органи місцевого самоврядування.

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«Це одні з небагатьох легітимних органів на території Криму. Від їх роботи залежить те, наскільки швидко ми вийдемо з цієї кризи», - підкреслив мер.

Як повідомлялося, Альберт Кангієв покинув Партію регіонів.