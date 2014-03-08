В Криму відключили ще два українські канали
00:40, 08 березня 2014Політика
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У Криму зупинено ефірне аналогове мовлення ще двох загальноукраїнських телеканалів, в ефірі транслюють російські телеканали.
В Криму відключили ще два загальноукраїнських каналу / slon.ru
Як передає Радіо Свобода з посиланням на "Інтерфакс", замість "Першого національного" в ефірі на території Криму транслюється російський канал "ТНТ", а замість "СТБ" в ефірі по всій автономії транслюється телеканал "Зірка".
Таким чином, всього в Криму зупинено мовлення вже п'яти загальноукраїнських і одного кримського телеканалу.
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Раніше повідомлялося, що замість телеканалу "Інтер" у Криму транслюється канал "НТВ", замість "1+1" - російський "Перший канал", замість "5 каналу" - "Росія 24", а замість Чорноморської телерадіокомпанії - "Росія РТР".
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