В Криму відключили ще два українські канали

Як передає Радіо Свобода з посиланням на "Інтерфакс", замість "Першого національного" в ефірі на території Криму транслюється російський канал "ТНТ", а замість "СТБ" в ефірі по всій автономії транслюється телеканал "Зірка".

Таким чином, всього в Криму зупинено мовлення вже п'яти загальноукраїнських і одного кримського телеканалу.

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Раніше повідомлялося, що замість телеканалу "Інтер" у Криму транслюється канал "НТВ", замість "1+1" - російський "Перший канал", замість "5 каналу" - "Росія 24", а замість Чорноморської телерадіокомпанії - "Росія РТР".