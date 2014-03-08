Олланд обіцяє відстоювати суверенітет і цілісність України

Олланд запевнив, що Франція буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України, повідомляють АіФ з посиланням на Інтерфакс.

«Територіальна цілісність і суверенітет України не підлягають обговоренню», - розповів він , після зустрічі в Києві з колишнім міністром закордонних справ України Петром Порошенком і лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком.

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Олланд додав, що необхідно запобігти небезпечний прецедент.

«Існує багато країн, які будуть стривожені, якщо буде створено прецедент порушення кордонів і територіальної цілісності», - заявив він.

За словами французького президента, Захід повинен залишити відкритими двері для переговорів, щоб Росія, якщо побажає, зможе в них вступити.