Рудьковському «шиють» не тільки Париж, але і Брюссель

Колишньому главі Мінтранзв’язку Миколі Рудьковському пред`явлено звинувачення в розкраданні майже 400 тис. грн., повідомив генпрокурор Олександр Медведько. За словами генпрокурора, сума стосується лише одного епізоду, що розслідується, — поїздки Миколи Рудьковського чартерним рейсом до Парижа і назад в компанії невідомої молодої особи, що було оцінене СБУ в 393 тис. грн. Виявилось, йому інкримінують ще один чартер — до Брюсселя, він обійшовся Мінтрансу в $98 тис., досудове слідство у цій справі поки триває.

Раніше Рудьковський заявляв, що їздив до Парижа не в особистих цілях, а на ділові переговори, і розцінює кримінальне переслідування як розправу за критику президента. З матеріалами слідства екс- міністр може знайомитися без обмежень у часі.

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