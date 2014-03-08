Кілька тисяч жінок в Криму і Херсонській області вийшли на акцію за мир

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримали плакати «Криму - мир», «Хочу жити», «Ні війні», «Ми за єдину Україну» і т.п. Деякі привели з собою дітей.

Люди вимагали вивести з території Криму російські війська і закликали бойкотувати призначений на 16 березня всекримський референдум про статус регіону, який не визнають Київ і світові лідери, але підтримує офіційна Москва.

За даними організаторів, акція зібрала близько 15 тисяч людей різних національностей.

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Як повідомляв УНІАН, у Криму триває переміщення російської техніки. Так , на околицях Сімферополя 8 березня було помічено колону приблизно з 70 вантажівок, які супроводжувала машина ДАІ з російськими номерами.