Росія планує направити у Крим мотострілецькі війська і реактивні системи залпового вогню "Град"
13:21, 09 березня 2014Політика
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Росія, як і раніше, нарощує війська у Криму і перекидає на півострів нові підрозділи і частини.
РСЗВ 9К51 «Град»/ Фото: wikipedia.org
"На даний момент на базі ЧФ РФ у Новоросійську зосереджені підрозділи 18-ї окремої мотострілкової бригади російської армії (місце постійної дислокації - Південний військовий округ, Чечня). До перенаправлення в Крим готується особовий склад бригади і 120 одиниць військової техніки - в тому числі РСЗВ "Град", - передає Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані групи "Інформаційний Опір".
Паралельно Росія перекидає спецпідрозділу на територію Придністров'я. За останню добу сюди було перекинуто 700 бійців спецназу.
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