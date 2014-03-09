Росія планує направити у Крим мотострілецькі війська і реактивні системи залпового вогню "Град"

"На даний момент на базі ЧФ РФ у Новоросійську зосереджені підрозділи 18-ї окремої мотострілкової бригади російської армії (місце постійної дислокації - Південний військовий округ, Чечня). До перенаправлення в Крим готується особовий склад бригади і 120 одиниць військової техніки - в тому числі РСЗВ "Град", - передає Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані групи "Інформаційний Опір".

Паралельно Росія перекидає спецпідрозділу на територію Придністров'я. За останню добу сюди було перекинуто 700 бійців спецназу.