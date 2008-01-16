Кисельов: Богатирьовій у Партії регіонів робити більше нічого

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) сподівається, що Раїса БОГАТИРЬОВА зрозуміє, що в Партії регіонів “їй робити більше нічого”.

Таку думку В.КИСЕЛЬОВ висловив в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№9, від 16 січня).

За його словами, Р.БОГАТИРЬОВА поки що залишається членом партії. “Питання її партійності повинна вирішити Донецька організація Партії регіонів, де вона стоїть на партійному обліку” - сказав В.КИСЕЛЬОВ. Він зазначив, що Р.БОГАТИРЬОВА пояснює своє рішення стати секретарем Ради національної безпеки і оборони тим, що “це її рішення і її право вчинити так, як вона вчинила”. “З керівних органів партії Раїса Василівна вийшла, і це робить їй честь, а щодо партійного квитка ще не визначилася”, - сказав В.КИСЕЛЬОВ і додав: “Але, думаю, пройде час, і БОГАТИРЬОВА зрозуміє, що їй у нашій партії робити більше нічого”.