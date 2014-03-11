У Донецьку затримали співробітника російської розвідки

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У Донецьку ввечері затримали разом з СБУ російського ГРУшника за певних обставин, що компрометують цю спецслужбу", - заявив він.

Читайте такожЗа минулу добу в Україну не пропущено 342 громадянина Росії За словами Авакова, він не знає, чи буде СБУ виносити це питання на громадське обговорення.

"От не знаю, чи захоче завтра Валентин Наливайченко про це говорити, чи віддасть перевагу поки замовчуванню?!", - написав міністр.