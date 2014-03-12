Україна перебуває перед загрозою масштабного вторгнення - Парубій
Україна перебуває перед загрозою повномасштабного вторгнення на її територію. На кордоні з Україною перебуває "угрупування Збройних сил РФ", включаючи понад 80 тисяч особового складу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій.
За словами Парубія, на кордоні з Україною перебуває «угрупування Збройних сил РФ, включаючи резерви. Це угрупування налічує понад 80 тис. особового складу, до 270 танків, бойових броньованих машин - до 180, артсистем - до 380, реактивних систем залпового вогню - до 18, бойових літаків - до 140, ударних вертольотів - до 90, бойових кораблів та катерів - до 19».
«З них з Північного Поліського напрямку - до двох угрупувань загальною чисельністю до 8 тис. особового складу, до 170 танків, до 520 бойових броньованих машин, до 120 артсистем, до 40 літаків і до 20 вертольотів. Це угрупування перебуває у безспосередній близькості до українського кордону і фактично за кілька годин переїзду до столиці України Києва», - сказав Парубій.
Подібні угрупування, зауважив він, «знаходяться зі Східного Слобожанського напрямку, Південного Донецького, Запорізького напрямку, на території Краснодарського краю, а також на території Придністровської Молдавської республіки».
Як нагадав Парубій, Збройні сили України приведено у повну бойову готовність, вони проводять планові навчання.
«Частина з них передислокована у місця проведення навчань, там, де вони найбільш швидко й оперативно можуть відповісти на ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною», - сказав секретар РНБО.
Відповідаючи на запитання журналістів, Парубій зазначив, що «наші підрозділи на сьогодні розташовуються таким чином, щоб ми змогли відбити атаки з будь-якого напрямку».