Україна перебуває перед загрозою масштабного вторгнення - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій.

За словами Парубія, на кордоні з Україною перебуває «угрупування Збройних сил РФ, включаючи резерви. Це угрупування налічує понад 80 тис. особового складу, до 270 танків, бойових броньованих машин - до 180, артсистем - до 380, реактивних систем залпового вогню - до 18, бойових літаків - до 140, ударних вертольотів - до 90, бойових кораблів та катерів - до 19».

«З них з Північного Поліського напрямку - до двох угрупувань загальною чисельністю до 8 тис. особового складу, до 170 танків, до 520 бойових броньованих машин, до 120 артсистем, до 40 літаків і до 20 вертольотів. Це угрупування перебуває у безспосередній близькості до українського кордону і фактично за кілька годин переїзду до столиці України Києва», - сказав Парубій.

Подібні угрупування, зауважив він, «знаходяться зі Східного Слобожанського напрямку, Південного Донецького, Запорізького напрямку, на території Краснодарського краю, а також на території Придністровської Молдавської республіки».

Як нагадав Парубій, Збройні сили України приведено у повну бойову готовність, вони проводять планові навчання.

«Частина з них передислокована у місця проведення навчань, там, де вони найбільш швидко й оперативно можуть відповісти на ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною», - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання журналістів, Парубій зазначив, що «наші підрозділи на сьогодні розташовуються таким чином, щоб ми змогли відбити атаки з будь-якого напрямку».