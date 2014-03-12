Кримські татари можуть створити власну автономію в Криму – ЗМІ

Оглядач The Wall Street Journal зауважує, що на фоні кризи в Криму згадують і Косово, і приклад Шотландії, яка хоче відділитися, і франкомовний Квебек, який через мову хотів вийти зі складу Канади.

Про це сьогодні пише ТСН з посиланням на американське видання.

"Туземні "перші нації" заявили, що якщо Квебек відколеться від Канади, в них повинно бути право відколотися від Квебека. За аналогією, якщо кримський референдум про відділення матиме успіх, кримські татари можуть оголосити про свої плани створити "Татарський автономний регіон" і приєднатися до України", - пропонує видання.

Оглядач The Wall Street Journal зауважує також, що перш ніж буде проведений хоч якийсь сепаратистський референдум в Криму, потрібно, щоб Москва вивела свої війська, а Київ і ЄС заявили про готовність розглянути можливість відділення території.

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Але за умови вивчення настроїв усіх національних груп в Криму та розробки плану щодо виходу зі складу України з урахуванням інтересів усіх сторін. Цей процес буде тривалим і затягнеться на кілька десятиліть, як у Шотландії.

"Сепаратизм в Європі не повинен бути неможливим, він просто повинен бути дуже складним. Широка автономія буде для Криму набагато приємнішою альтернативою", - пише видання.