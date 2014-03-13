Кримська біженка не побачила у Львові "бандерівців"

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла біженка з Криму Інеса Вишнякова.

"Я не вважаю, що Україна чи Львів якісь бандерівські. Я не побачила тут жодного "бандерівця", жодного прапора, свастики. Хоча в Криму це можна побачити", – заявила вона.

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"Я готова на весь світ сказати, що це дикість таке придумати про західну Україну, я бачу тут дуже добрих, віруючих людей. Якщо в школах викладається урок християнської етики, то такі люди не можуть стати поганими", – переконана жінка.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Парубій сьогодні на брифінгу заявив, що Крим уже залишили майже 400 біженців.