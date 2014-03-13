Суд заарештував на 2 місяці російського диверсанта, затриманого у Донецьку

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, таке рішення було прийнято судом у рамках розпочатого Службою безпеки України кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України

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Як повідомляв УНІАН, громадянин РФ 1977 року народження підозрюється у створенні озброєної диверсійно-підривної групи для дестабілізації ситуації в Україні та був затриманий 10 березня 2014 року у Донецьку. Під час обшуку у нього вилучені компоненти вибухівки.