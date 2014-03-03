Україні потрібна не ядерна зброя, а НАТО - експерти

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявили екс-заступник міністра оборони Володимир Терещенко та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Зокрема, Терещенко зазначив, що Україна на початку 90-х могла не відмовлятися від ядерного статусу і залишити ядерну зброю, яку отримала у спадщину від Радянського Союзу. Але тоді відмова від ядерного статусу була суто політичним актом, який був здійснений під тиском світової спільноти.

Також він вважає, що в середині 90-х Україна зробила помилку, відмовившись від усіх типів ядерної зброї: тактичної і стратегічної.

Екс-міністр оборони впевнений, що якби свого часу Україна не втратила шанс вступити до Північноатлантичного альянсу, то сьогодні б не стикнулась з агресією з боку Росії.

Він переконаний, що у ситуації з нинішньою російською агресією в Україні не залишилися жодних варіантів забезпечення власної безпеки, окрім приєднання до НАТО.

Своєю чергою Бадрак заявив, що якби Україна залишилась в ядерному статусі, то утримувати ядерну зброю було б майже неможливо.

Водночас він вважає, що Україна втратила час і не створила високотехнологічну армію замість відмови від ядерної зброї, як це зробила Південно-Африканська Республіка, яка, позбавившись ядерного статусу, зуміла поставити на озброєння сучасну високоточну військову техніку.

Також Бадрак вважає, що теоретично Україна може повернути собі ядерний статус, але в такому разі неминуче зіткнеться зі спротивом світу.

Крім того, експерт переконаний, що на сьогодні вступ в НАТО для України є лише справою часу. При цьому він додав, що на даний момент не потрібно прискорювати цей процес, оскільки спочатку необхідно врегулювати конфлікт з Росією, а також відмовити РФ у базуванні її флоту на території України.