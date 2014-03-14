Яценюк про переговори з Росією: простягаємо руку – отримуємо ствол

Про це заявив у заключному слові на засіданні Ради безпеки ООН прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, повідомляє ТСН.

Він наголосив на тому, що невипадково єдиною мовою, крім державної української, яка згадується в статті 10 Конституції України, є російська мова.

Яценюк зазначив, що нова влада має на меті захистити права кожного громадянина і кожної меншості – мовної, національної, релігійної тощо.

Прем'єр зазначив, що всі питання щодо забезпечення прав росіян і російськомовного населення в Україні уряд готовий вирішити шляхом переговорів. Але Росія на них не йде.

"Ми простягаємо руку Росії – отримуємо збройовий ствол", - поскаржився Яценюк.

І наголосив, що попри це, офіційний Київ досі готовий до переговорів і компромісу.