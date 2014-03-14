СБУ захопила одного з лідерів луганьских сепаратистів

Цю інформацію УНІАН підтвердила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко, не уточнивши подробиць.

Як повідомили УНІАН джерела в правоохоронних органах Луганської області, на даний момент Харитонова вже переправили в Київське управління СБУ.

При цьому, як повідомляють луганські ЗМІ, Харитонова було затримано правоохоронцями ввечері четверга, 13 березня.Читайте такожСуд заарештував губернатора-самозванця Губарєва на два місяці

Так, місцеві журналісти стверджують, що вчора лідера «Луганської гвардії» запросили до обласного Управління СБУ для бесіди. Через декілька годин його відпустили, й Харитонов відправився на зустріч у кафе «Плакучая ива» в старому центрі міста.

«Коли Харитонов вийшов із кафе і перейшов дорогу, до нього та його знайомих на великій швидкості під'їхав темний мікроавтобус. Він різко загальмував, і звідти вискочили кілька людей у чорній уніформі, бронежилетах і масках (імовірно - бійці групи «Альфа»). Вони скрутили Харитонова на очах у його супутників, кинули в машину й повезли», - повідомляють ЗМІ з посиланням на свідків затримання, зазначаючи, що серед свідків був також один із депутатів Луганської міської ради.