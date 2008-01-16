Посла України в Польщі запевнили, що проблеми на кордоні поляків теж непокоять

З ініціативи української сторони відбулася зустріч Посла України в Польщі Олександра МОЦИКА з керівником Канцелярії голови Ради Міністрів Республіки Польща Томашем АРАБСЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час бесіди посол поінформував Т.АРАБСЬКОГО про актуальний стан українсько-польських відносин, розвиток двостороннього співробітництва у конкретних галузях, зокрема торговельно-економічній та інвестиційній, співпраці у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Польську сторону було також повідомлено про ратифікацію українським парламентом угод між Україною та ЄС про спрощення візового режиму та реадмісію та висловлено переконання, що ці документи відкривають шлях для подальшої лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом.

Змістовно було обговорено питання активізації контактів між урядами двох країн, зокрема проведення найближчим часом офіційних візитів до України міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО та голови Ради Міністрів Республіки Польща Дональда ТУСКА.

З українського боку було висловлено занепокоєння ситуацією на спільному кордоні, яка склалася після приєднання Польщі до Шенгенської зони. У цьому контексті наголошено на виключній важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої Угоди про правила місцевого прикордонного руху та забезпечення її належної імплементації. Окрім того, посол відзначив необхідність проведення консультацій з питань відновлення спільного прикордонного та митного контролю, вирішення інших нагальних питань українсько-польського кордону.

Керівник Канцелярії голови Ради Міністрів Польщі підтвердив наявність чіткої політичної волі польського уряду щодо врегулювання всіх проблемних питань функціонування державного кордону та висловив переконання, що згадана українсько-польська Угода буде підписана найближчим часом.