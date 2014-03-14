Турчинов доручив демонтувати металеві огорожі навколо Адміністрації Президента

Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов доручив Київській міській державній адміністрації та Державному управлінню справами демонтувати металеві огорожі навколо Адміністрації Президента.

Відповідне розпорядження, розміщене на президентському сайті. Так, КДМА та ДУС доручено вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу біля будинку Адміністрації Президента України металевої огорожі, яка обмежує вільний прохід громадян по вулиці Банковій у місті Києві.

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