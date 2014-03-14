Турчинов доручив демонтувати металеві огорожі навколо Адміністрації Президента

11:45, 14 березня 2014
Політика
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 Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов доручив Київській міській державній адміністрації та Державному управлінню справами демонтувати металеві огорожі навколо Адміністрації Президента.

Администрация Президента

Відповідне розпорядження, розміщене на президентському сайті.

Так, КДМА та ДУС доручено вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу біля будинку Адміністрації Президента України металевої огорожі, яка обмежує вільний прохід громадян по вулиці Банковій у місті Києві.

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