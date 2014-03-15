У ВР зареєстровано проект постанови про припинення повноважень парламенту Криму
12:27, 15 березня 2014Політика
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У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень Верховної Ради АР Крим.
У Раді перерва
Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором законопроект є голова ВР України Олександр Турчинов.
Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня вирішив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?
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Конституційний суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради АР Крим ”Про проведення загальнокримського референдуму”.
Зараз у ВР оголошено перерву через протистояння між свободівцями та регіоналами.
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