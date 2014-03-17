Посол - Кличко: На українсько-білоруському кордоні немає скупчень військ

04:45, 17 березня 2014
Політика
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Віталій Кличко заявив, що мав особисту телефонну розмову з послом Республіки Білорусь в Україні Валентином Величко, який запевнив політика в тому, що на українсько-білоруському кордоні немає "ніяких скупчень військ".

Виталий Кличко заявил, что имел личную телефонную беседу с послом Республики Беларусь в Украине Валентином Величко, который заверил политика в том, что на украинско-белорусской границе нет

Про це повідомляє прес-служба партії "УДАР" та заяву Кличка.

Також білоруська посол зазначив, що в ході телефонної розмови з Олександром Лукашенко президент гарантував "недоторканність українсько-білоруського кордону". 

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