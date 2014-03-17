Збройні Сили України готові дати відсіч окупантам – Тенюх

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр оборони Ігор Тенюх.

“Що стосується східних кордонів, там сконцентровано до 60 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. У відповідності до такої ситуації Збройні сили України приведені в готовність. На сьогоднішній день на східних кордонах Збройні сили України зайняли свої райони і вони вже готові виконання тих наказів, коли буде прийняте те чи інше рішення політичним керівництвом України. Тобто на півночі, сході і на півдні Збройні сили України за цей короткий час відновили всі необхідні ресурси і готові до виконання завдань,“ - сказав Тенюх.

Разом з тим міністр не назвав точну цифру українських військовослужбовців, які зосереджені вздовж україно-російського кордону.

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“Стосовно часткової мобілізації згідно з планом навчань, що розпочали Збройні сили України 3 березня, це якраз один із тих елементів, необхідних для проведення Збройних сил в повну готовність. Ті частини, які повинні були бути доукомплектовані - вони доукомплектовані”, - сказав Тенюх.

Також він додав, що Збройних сил України достатньо для того, щоб виконати завдання.

“За ці два тижні Збройні сили виконали надзвичайно великий об'єм завдань”, - сказав Тенюх.

Крім того він висловив впевненість, що Крим залишиться українською територією: “Крим був, є і буде нашою українською територією і військові, що знаходяться там, будуть стояти. Весь світ з нами і це питання буде вирішено мирним дипломатичним шляхом. Але в разі необхідності Збройні сили своє завдання виконають”.