Збройні Сили України готові дати відсіч окупантам – Тенюх
Збройні Сили України за короткий час відновили необхідні ресурси і в разі необхідності готові дати відсіч російським окупантам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр оборони Ігор Тенюх.
“Що стосується східних кордонів, там сконцентровано до 60 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. У відповідності до такої ситуації Збройні сили України приведені в готовність. На сьогоднішній день на східних кордонах Збройні сили України зайняли свої райони і вони вже готові виконання тих наказів, коли буде прийняте те чи інше рішення політичним керівництвом України. Тобто на півночі, сході і на півдні Збройні сили України за цей короткий час відновили всі необхідні ресурси і готові до виконання завдань,“ - сказав Тенюх.
Разом з тим міністр не назвав точну цифру українських військовослужбовців, які зосереджені вздовж україно-російського кордону.
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“Стосовно часткової мобілізації згідно з планом навчань, що розпочали Збройні сили України 3 березня, це якраз один із тих елементів, необхідних для проведення Збройних сил в повну готовність. Ті частини, які повинні були бути доукомплектовані - вони доукомплектовані”, - сказав Тенюх.
Також він додав, що Збройних сил України достатньо для того, щоб виконати завдання.
“За ці два тижні Збройні сили виконали надзвичайно великий об'єм завдань”, - сказав Тенюх.
Крім того він висловив впевненість, що Крим залишиться українською територією: “Крим був, є і буде нашою українською територією і військові, що знаходяться там, будуть стояти. Весь світ з нами і це питання буде вирішено мирним дипломатичним шляхом. Але в разі необхідності Збройні сили своє завдання виконають”.