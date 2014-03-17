Місія ОБСЄ та Євросоюзу має відвідати Крим, незважаючи на опір Росії - МЗС

Мандат місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) та Європейського Союзу в Україні обов'язково має включати Крим, не зважаючи на спротив Росії, яка вже вважає півострів своєю територією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в штаб-квартирі Альянсу.

"Щодо місій спостерігачів - ми б хотіли підкреслити, що ми б дуже вітали місії ОБСЄ та ЄС в Україні, мандат яких би включав Крим. Тобто, мандат - це Україна, включно з Кримом. Ми сподіваємось на розуміння нашої позиції з боку ОБСЄ і Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Росія цьому опонує, але решта світу і інші 56 членів ОБСЄ - для них це природно. Так само й для 14 членів Ради Безпеки ООН це природно, для всього ЄС це природно", - сказав Дещиця журналістам.

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"Треба, щоб спостерігачі ОБСЄ та ЄС їхали до Криму, бо Росія вже вважає Крим своєю частиною. Ми маємо зробити все, щоб ця місія працювала в Криму і підтвердити цим, що Крим є складовою частиною України", - заявив Дещиця.

Раніше у понеділок міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що місія спостерігачів від ОБСЄ має терміново вирушити до східних та південних регіонів України, аби перевірити, чи стоїть Росія за спробами дестабілізації ситуації в цих областях України.