Посол України в РФ: Путін може вважати нелегітимною українську владу, але не Конституцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказав перший посол України в РФ Володимир Крижанівський.

"Цей псевдорефередум, з правової точки зору, є нікчемною подією. Вона жодним чином не вписується в законодавче поле нашої держави і в законодавче поле будь-якої цивілізованої держави. 150 разів пан Путін може говорити про те, що він вважає нелегітимним наш уряд, нашого виконуючого обов'язки Президента, але він не може вважати нелегітимною нашу Конституцію", - сказав він.

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Крижанівський також зазначив, що в Конституції України, чітко записано, що такі питання не можуть вирішуватись на місцевих референдумах.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.