Кличко: Тепер Криму загрожують гуманітарна катастрофа та етнічні чистки

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив лідер партії “УДАР” Віталій Кличко на прес-конференції в Києві.

“Крим сьогодні поставлено на межу гуманітарної катастрофи... Існує також ризик етнічних чисток, під загрозою - кримські татари, українці та всі патріоти України”, - сказав Кличко.

Саме тому, за його словами, його політична сила пропонує ухвалити закон про тимчасово окуповані території.

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За словами Кличка, в цьому законі потрібно передбачити механізми вирішення проблем, які турбують звичайних кримчан. В тому числі, щодо їх тимчасового розселення на материковій частині України, а також гарантування права власності після повернення території Криму.

Крім того, він підкреслив, що Україна не збирається кидати напризволяще своїх громадян в Криму і буде продовжувати постачати воду, газ та електроенергію, а також перераховуватиме всі соціальні виплати.

Він наголосив, що Крим був і залишається територією України, а референдум, сфальсифікований невідомо ким, не буде визнаний легітимним ні в Україні, ні за її межами.