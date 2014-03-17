Росія надала згоду на проведення Україною спостережного польоту над її територією - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, 15 березня Україна направила новий запит Росії на проведення інспекційного польоту у західних регіонах РФ, що межують з кордоном України.

“Така відповідь із згодою Росії про проведення інспекційного заходу була отримана вчора пізно ввечері. Ми сподіваємося, що цього разу вдасться здійснити інспекційний політ, запланований у період з 18 по 21 березня”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Перебийніс поінформував, що «Україна 11 березня направила Російській Федерації каналами зв'язку ОБСЄ запит на проведення надзвичайного спостережного польоту над територією Росії відповідно до Договору про відкрите небо». За інформацєію управління прес-служби і інформації Міністерства оборони РФ, заступник міністра Анатолій Антонов заявив, що Росія дозволила Україні провести надзвичайний спостережний політ над територією РФ.