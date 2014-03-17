«Референдум» у Криму пройшов за придністровським сценарієм - прем'єр Молдови

Про це він сказав під час зустрічі з в.о. Президента, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Лянке, Молдова ніколи не визнає результатів «фальшивого референдуму в Автономній Республіці Крим, який відбувся за аналогічним сценарієм, що і в Придністров'ї».

Лянке наголосив на готовності Молдови укріпити політичний діалог з Україною. «Ми готові вжити всіх необхідних спільних дій щодо забезпечення безпеки в регіоні», - додав він.

За словами Турчинова, те, що відбувається в Криму, - «ні що інше, ніж невмотивована агресія Російської Федерації, яка не має жодних пояснень: ані юридичних, ані моральних».

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«Фальшивий референдум не відбувся б без російської зброї та присутності їхніх військ», - сказав він, наголосивши, що «той фальшивий спектакль», який розіграли на території півострова, - нелегітимний, що підтвердили у своїх висновках і Конституційний Суд України, і Венеціанська комісія.

«На території Автономної Республіки Крим немає кримських громадян, а є громадяни України, представники різних народностей, інтереси яких ми здатні забезпечити», - сказав Турчинов.

«Незважаючи ні на що, ми продовжуємо наш рух до ЄС», - зазначив він та висловив сподівання, що разом із підтримкою стратегічних партнерів України вдасться вирішити всі питання у Криму.