Блок Литвина хоче послухати Медведька у Верховній Раді

Фракція Блоку Литвина виступає за заслухання у Верховній Раді звіту генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про результати роботи відомства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це заявив народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

«Найбільш оптимальний варіант - це те, щоб діючий генпрокурор зробив доповідь і відзвітував, оскільки це абсолютно правильна річ відповідно до законодавства, за той період часу, коли він очолював відомство», - сказав він.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, йдеться не про прагнення займатися критиканством, а про заслуховування аналізу діяльності прокуратури. «Якщо успіхи серйозні, то питань немає, якщо недоліки, то можна вирішувати і кадрове питання, а можна, з другого боку, і людині допомогти у вирішенні питань у сфері законодавства», - сказав він. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що до розгляду по суті у фракції немає чіткої позиції про можливу відставку О.МЕДЬВЕДЬКА. «Я вважаю, що це правильна позиція, і так мають діяти зважені політики», - сказав він.