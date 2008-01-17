Медведько пішов на лікарняний

Генеральний прокурор України Олександр Медведько відучора перебуває на лікарняному. На весь час відсутності Генпрокурора його обов`язки виконує перший заступник глави ГПУ Сергій Винокуров.

Про це вчора в ефірі телеканалу "1+1" повідомив народний депутат від "НУ-НС", заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Владимир Стретович.

За його словами, цю інформацію членам парламентського комітету повідомив в.о. Генпрокурора С.Винокуров, відзначивши, що О.Медведько днями був прооперований. Винокуров не уточнив суть хвороби свого начальника.

Таким чином, відзначив В.Стретович, оскільки апарат Верховної Ради тільки вчора надав на розгляд профільного комітету прохання 180 нардепів про висловлення Медведьку недовіри, Генпрокурор поки не може бути звільнений.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче запитання, чи вірить він у хворобу Медведька, В.Стретович ухилився від відповіді, відзначивши, що поки не встиг перевірити цю інформацію.

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