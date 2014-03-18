Сепаратисти Криму віднімуть у кримських татар землю, яку вважатимуть самозахопленою

Також, частина землі татар буде легалізована, заявив в інтерв'ю РИА Новости перший віце-прем'єр сепаратистського уряду Криму Рустам Теміргалієв.

"Дійсно, ми хочемо з кримськими татарами провести легалізацію всіх земельних ділянок на договірній основі. Частину земель ми попросимо звільнити, тому що ці землі потрібні для соціальних потреб", - сказав Теміргалієв.

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За його словами, зокрема, в районі об'їзної дороги міста Сімферополя багато "самозахоплень", а ці землі потрібні для розвитку інфраструктури міста. "Але ми готові надати і легалізувати дуже багато інших земельних ділянок для нормальної життєдіяльності кримських татар", - зазначив він.