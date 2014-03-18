Конституційний суд обрав нового голову

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Як зазначається в повідомленні, вибори нового голови Суду відбулися сьогодні, 18 березня, на спеціальному пленарному засіданні КС України відповідно до статті 148 Конституції України і статті 20 Закону України „Про Конституційний суд України.

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«За результатами таємного голосування головою Конституційного суду України обраний суддя Юрій Баулін, який до цього виконував обов`язки голови КСУ», - підкреслили в прес-службі.

Нагадується, що голова Суду обирається зі складу суддів КС лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями КС, та вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів.

***Юрія Бауліна (1953 року народження) призначив суддею Конституційного суду в лютому 2008 року Президент України. Присягу він склав 3 червня 2008 року.

На спеціальному пленарному засіданні КС 4 листопада 2011 року Баулін обраний заступником голови Конституційного Суду України.

Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України.

Нагороджений орденом „За заслуги“ третього ступеня. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Заслужений діяч науки і техніки України.