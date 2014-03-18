Меджліс не визнає «договір про входження Криму до Росії»

Як повідомляє Радіо «Свобода», про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

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«Наразі ми не визнаємо ці договори. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Зараз, як і раніше, наполягаємо на збереженні територіальної цілісності України і на тому, що Крим має залишитися у складі України», – сказав Джелял.

Коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна щодо реабілітації кримськотатарського народу, Джелял зазначив, що подібні месиджі вже лунали від російського керівництва й почуті. Але «це не є підставою для зміни геополітичної позиції. Де б не проживали кримські татари, на підставі міжнародних норм кримські татари мають бути реабілітовані, їхній статус повинен бути офіційно визнаний, права захищені, аж до права на самовизначення».

Водночас Джелял закликав співвітчизників до спокою, бо зараз, на його думку, ще більш небезпечний момент, коли певна частина населення Криму перебуває у стані ейфорії і можливе виникнення будь-яких провокацій стосовно кримських татар.

«Багато кримських татар, які пережили емоційний шок, повинні бути стриманими і не піддаватися емоціям», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, в Кремлі було підписано угоду про прийом АР Крим і Севастополя до складу Російської Федерації. Так званий «Договір між РФ і Республікою Крим про приймання у Російську Федерацію Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

Згідно з «угодою», до 1 січня 2015 року діє перехідний період, протягом якого врегулюються питання інтеграції нових суб'єктів Російської Федерації в економічну, фінансову, кредитну і правову системи РФ.